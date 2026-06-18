Tous au champ ! avec la MPT Polygone Les Estivales Parc du Polygone Valence
Tous au champ ! avec la MPT Polygone Les Estivales Parc du Polygone Valence jeudi 9 juillet 2026.
Valence
Tous au champ ! avec la MPT Polygone Les Estivales
Parc du Polygone 26-28 Rue Georges Guynemer Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Fort de l’engouement suscité, la Maison Pour Tous du Polygone récidive cet été avec Tous au champ !, des soirées d’animations familiales ouvertes à toutes et tous.
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Parc du Polygone 26-28 Rue Georges Guynemer Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 15 37 mptpolygone@mairie-valence.fr
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English :
Encouraged by the response, the Maison Pour Tous du Polygone is back again this summer with Tous au champ! family entertainment evenings open to all.
L’événement Tous au champ ! avec la MPT Polygone Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme
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