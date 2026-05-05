Lectures en plein air Les jeudis sous les magnolias RDV près de l’aire de jeux Valence
Lectures en plein air Les jeudis sous les magnolias RDV près de l’aire de jeux Valence jeudi 9 juillet 2026.
Valence
Lectures en plein air Les jeudis sous les magnolias
RDV près de l’aire de jeux Parc Jouvet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 10:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
A l’ombre des magnolias du parc Jouvet, venez en famille écouter, vibre, rêver, paresser. Cet été, les bibliothécaires vous racontent des histoires en plein air.
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RDV près de l’aire de jeux Parc Jouvet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70
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English :
In the shade of the magnolia trees in Parc Jouvet, come and listen to the stories of your family. This summer, librarians will be telling you stories in the open air.
L’événement Lectures en plein air Les jeudis sous les magnolias Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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