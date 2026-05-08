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Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas Parc Jouvet de Valence Valence

Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas Parc Jouvet de Valence Valence jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Parc Jouvet de Valence

Adresse : 27 Avenue de la Comète

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Valence

Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas

Parc Jouvet de Valence 27 Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Sous les magnolias du Parc Jouvet, laissez-vous emporter par la magie des histoires en plein air.
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Parc Jouvet de Valence 27 Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70  mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

Under the magnolia trees of Parc Jouvet, let yourself be carried away by the magic of outdoor storytelling.

L’événement Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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