Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas Parc Jouvet de Valence Valence
Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas Parc Jouvet de Valence Valence jeudi 9 juillet 2026.
Valence
Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas
Parc Jouvet de Valence 27 Avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Sous les magnolias du Parc Jouvet, laissez-vous emporter par la magie des histoires en plein air.
.
Parc Jouvet de Valence 27 Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Under the magnolia trees of Parc Jouvet, let yourself be carried away by the magic of outdoor storytelling.
L’événement Les médiathèques dans les parcs Les Jeudis sous les magniolas Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Printemps des cimetières avenue de Romans Valence 8 mai 2026
- Tournoi d’échecs Open Rapide Internationale avenue de la Comète Valence 10 mai 2026
- Concert Chants du monde Chapelle Sainte-Germaine Valence 10 mai 2026
- Concerts Haydn messe Nelson & Mozart -Von Martines Eglise Saint-Jean Baptiste Valence 10 mai 2026
- Visite olfactive en famille Musée de Valence Valence 10 mai 2026