L’Expo Idéale Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
L’Expo Idéale Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence jeudi 18 juin 2026.
Valence
L’Expo Idéale
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-18
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-06-18
Plongez dans une explosion de couleurs et d’imagination où petits et grands laissent libre cours à leur créativité pour donner vie à une œuvre collective joyeuse, surprenante et pleine d’énergie !
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Immerse yourself in an explosion of color and imagination, where young and old give free rein to their creativity to create a joyful, surprising and energetic collective work!
L’événement L’Expo Idéale Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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