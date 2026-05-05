L’Expo Idéale Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

L’Expo Idéale

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-18

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-06-18

Plongez dans une explosion de couleurs et d’imagination où petits et grands laissent libre cours à leur créativité pour donner vie à une œuvre collective joyeuse, surprenante et pleine d’énergie !

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

Immerse yourself in an explosion of color and imagination, where young and old give free rein to their creativity to create a joyful, surprising and energetic collective work!

L’événement L’Expo Idéale Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme