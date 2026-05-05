Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Expo Idéale Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

L’Expo Idéale Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg

Adresse : 26, place Latour Maubourg

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Valence

L’Expo Idéale

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-18
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-06-18

Plongez dans une explosion de couleurs et d’imagination où petits et grands laissent libre cours à leur créativité pour donner vie à une œuvre collective joyeuse, surprenante et pleine d’énergie !
  .

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70  mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in an explosion of color and imagination, where young and old give free rein to their creativity to create a joyful, surprising and energetic collective work!

L’événement L’Expo Idéale Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)