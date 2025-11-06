Danse organistique Temple Saint Ruf Valence
Danse organistique Temple Saint Ruf Valence mercredi 17 juin 2026.
Danse organistique
Temple Saint Ruf 2 rue Saint James Valence Drôme
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
2026-06-17
Les élèves de danse contemporaine se livrent à des improvisations chorégraphiques sur un répertoire éclectique interprété par les élèves de la classe d’orgue.
Une rencontre artistique originale dans un lieu historique de la ville de Valence.
Temple Saint Ruf 2 rue Saint James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
English :
Contemporary dance students perform choreographic improvisations to an eclectic repertoire interpreted by students from the organ class.
An original artistic encounter in a historic Valence venue.
