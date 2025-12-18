Conférence Des pratiques épistolaires pour empêcher la ruine des amitiés les lettres de Mme de Sévigné à Mme de Grignan Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic Valence

Conférence Des pratiques épistolaires pour empêcher la ruine des amitiés les lettres de Mme de Sévigné à Mme de Grignan

Hôtel du Département de la Drôme, Salle Maurice Pic 26 avenue du Président Herriot Valence Drôme

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

2026-06-17

Cécile Lignereux, maître de conférences en Langue et littérature françaises d’Ancien Régime, interviendra sur les modèles et les valeurs de l’amitié épistolaire à l’époque de Mme de Sévigné.

English :

Cécile Lignereux, Senior Lecturer in French Language and Literature of the Ancien Régime, will talk about the models and values of epistolary friendship in Mme de Sévigné’s time.

