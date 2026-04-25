Spectacle Flamenco les élèves de Thelma Obisson Alonso Maison de la Musique et de la Danse Valence
Spectacle Flamenco les élèves de Thelma Obisson Alonso Maison de la Musique et de la Danse Valence vendredi 3 juillet 2026.
Valence
Spectacle Flamenco les élèves de Thelma Obisson Alonso
Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Geroges Clémenceau Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 20:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez assister au premier gala flamenco de Thelma Obisson Alonso en collaboration avec le Centre Culturel Hispanique. Un spectacle flamenco haut en couleur entremêlant tradition et modernité, qui vous plongera dans une ambiance andalouse.
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Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Geroges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 42 82 23 thelmaflamenca@gmail.com
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English :
Come and enjoy Thelma Obisson Alonso’s first flamenco gala in collaboration with the Centre Culturel Hispanique. A colorful flamenco show blending tradition and modernity, immersing you in an Andalusian ambience.
L’événement Spectacle Flamenco les élèves de Thelma Obisson Alonso Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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