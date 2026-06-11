Allez, on joue ! Les jeux de votre enfance Les Estivales Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence vendredi 3 juillet 2026.

Valence

Allez, on joue ! Les jeux de votre enfance Les Estivales

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Quels jeux de société ont marqué votre enfance ? Apportez les jeux dont vous gardez un souvenir mémorable pour les faire découvrir ou redécouvrir aux autres joueurs.

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

What board games marked your childhood? Bring along the games you remember most, and let other players discover or rediscover them.

L’événement Allez, on joue ! Les jeux de votre enfance Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme