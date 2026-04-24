Atelier de pâtisserie adulte Techniques de chef Les pâtisseries de l’été Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de pâtisserie adulte Techniques de chef Les pâtisseries de l’été Ateliers de cuisine Come and Cook Valence vendredi 3 juillet 2026.
Valence
Atelier de pâtisserie adulte Techniques de chef Les pâtisseries de l’été
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Célébrez les saveurs fruitées de l’été avec un atelier gourmand dédié aux desserts frais et colorés.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Celebrate the fruity flavors of summer with a gourmet workshop dedicated to fresh, colorful desserts.
L’événement Atelier de pâtisserie adulte Techniques de chef Les pâtisseries de l’été Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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