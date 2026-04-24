Atelier de pâtisserie adulte Techniques de chef Les pâtisseries de l’été Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de pâtisserie adulte Techniques de chef Les pâtisseries de l’été

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Célébrez les saveurs fruitées de l’été avec un atelier gourmand dédié aux desserts frais et colorés.

.

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the fruity flavors of summer with a gourmet workshop dedicated to fresh, colorful desserts.

L’événement Atelier de pâtisserie adulte Techniques de chef Les pâtisseries de l’été Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme