Les Off Lives Machines Festival Sur le Champ Cour de l’Ecole Pergaud Valence

Informations pratiques

Valence

Les Off Lives Machines Festival Sur le Champ

Cour de l’Ecole Pergaud 5 Place de Palais Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez passer une belle soirée dans la cour de l’Ecole Pergaud, Place du Palais, à partir de 19h.

.

Cour de l’Ecole Pergaud 5 Place de Palais Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come spend a lovely evening in the courtyard of the Ecole Pergaud, Place du Palais, starting at 7 p.m.

L’événement Les Off Lives Machines Festival Sur le Champ Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme