Balade en poney et structures gonflables Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence mercredi 8 juillet 2026.

Valence

Balade en poney et structures gonflables Les Estivales

MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22

La Maison pour tous de la Chamberlière vous propose une fin d’après-midi en famille au rythme des sabots et des glissades !

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MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 00 37 mptchamberliere@mairie-valence.fr

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English :

The Maison pour tous de la Chamberlière invites you to spend an afternoon with the whole family, to the rhythm of clogs and slides!

L’événement Balade en poney et structures gonflables Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme