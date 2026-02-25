Spectacle Opéra pour spaghettis Parc Jouvet Valence

Valence

Spectacle Opéra pour spaghettis

Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

À la croisée du théâtre d’objet, du jonglage excentrique et de la magie clownesque, le spectacle Opéra pour Spaghettis raconte l’histoire d’un homme et de sa folie.

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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 60 communication@fol26.fr

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English :

%C0 At the crossroads of object theater, eccentric juggling, and clownish magic, the show Opera for Spaghetti tells the story of a man and his madness.

L’événement Spectacle Opéra pour spaghettis Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme