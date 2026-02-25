Spectacle Opéra pour spaghettis Parc Jouvet Valence
Spectacle Opéra pour spaghettis Parc Jouvet Valence mercredi 8 juillet 2026.
Valence
Spectacle Opéra pour spaghettis
Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
À la croisée du théâtre d’objet, du jonglage excentrique et de la magie clownesque, le spectacle Opéra pour Spaghettis raconte l’histoire d’un homme et de sa folie.
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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 60 communication@fol26.fr
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English :
%C0 At the crossroads of object theater, eccentric juggling, and clownish magic, the show Opera for Spaghetti tells the story of a man and his madness.
L’événement Spectacle Opéra pour spaghettis Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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