Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Vivez un moment gourmand et complice en duo en réalisant ensemble un fraisier, le grand classique de la pâtisserie française !



L’atelier comprend une inscription pour un adulte et un enfant de 6 à 12 ans.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Enjoy a gourmet moment with your partner by making a strawberry cake together, the great classic of French pastry!



The workshop includes registration for one adult and one child aged 6 to 12.

L’événement Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme