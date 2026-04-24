Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence mercredi 27 mai 2026.
Valence
Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Vivez un moment gourmand et complice en duo en réalisant ensemble un fraisier, le grand classique de la pâtisserie française !
L’atelier comprend une inscription pour un adulte et un enfant de 6 à 12 ans.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Enjoy a gourmet moment with your partner by making a strawberry cake together, the great classic of French pastry!
The workshop includes registration for one adult and one child aged 6 to 12.
L’événement Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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