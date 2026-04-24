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Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 60 60 60

Valence

Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Vivez un moment gourmand et complice en duo en réalisant ensemble un fraisier, le grand classique de la pâtisserie française !

L’atelier comprend une inscription pour un adulte et un enfant de 6 à 12 ans.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

Enjoy a gourmet moment with your partner by making a strawberry cake together, the great classic of French pastry!

The workshop includes registration for one adult and one child aged 6 to 12.

L’événement Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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