Blind test L’Esprit M (Les jeudis M) L’Esprit M Bar Resto moto Valence

Blind test L’Esprit M (Les jeudis M)

L’Esprit M Bar Resto moto 142 Avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-26 2026-04-23 2026-05-28 2026-06-25

Soirées blind test à Valence retrouvez-nous, L’Esprit M Bar Resto moto, le dernier jeudi de chaque mois à18h00 pour tester votre oreille autour de thématique aussi variée que les musiques de films, les publicités ou encore les sketches comiques…

.

L’Esprit M Bar Resto moto 142 Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 86 84 08 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blind test evenings in Valence: join us at L’Esprit M Bar Resto moto, on the last Thursday of each month at 6:00 pm to test your ears around themes as varied as film music, commercials and comedy sketches…

