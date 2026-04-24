Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de cuisine adulte Escale Italienne Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de cuisine adulte Escale Italienne Ateliers de cuisine Come and Cook Valence jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 60 60 60

Valence

Atelier de cuisine adulte Escale Italienne

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Partez pour un voyage gourmand au cœur des saveurs italiennes et découvrez un menu raffiné, frais et élégant.
  .

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a gourmet journey to the heart of Italian flavors and discover a refined, fresh and elegant menu.

L’événement Atelier de cuisine adulte Escale Italienne Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)