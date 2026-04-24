Atelier de cuisine adulte Escale Italienne Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine adulte Escale Italienne Ateliers de cuisine Come and Cook Valence jeudi 28 mai 2026.
Valence
Atelier de cuisine adulte Escale Italienne
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Partez pour un voyage gourmand au cœur des saveurs italiennes et découvrez un menu raffiné, frais et élégant.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Take a gourmet journey to the heart of Italian flavors and discover a refined, fresh and elegant menu.
L’événement Atelier de cuisine adulte Escale Italienne Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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