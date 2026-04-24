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Atelier de pâtisserie enfant Mon cookie géant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de pâtisserie enfant Mon cookie géant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 30 30 30

Valence

Atelier de pâtisserie enfant Mon cookie géant

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 11:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Un atelier gourmand et ludique où les enfants réalisent un cookie géant à partager (ou à dévorer tout seul ).
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

A fun, gourmet workshop where children create a giant cookie to share (or devour on their own).

L’événement Atelier de pâtisserie enfant Mon cookie géant Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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