Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell Temple St Ruf Valence

Valence

Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell

Temple St Ruf 2 Rue Saint-James, Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

sur place le soir même

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 18:00:00

fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Les Chœur Les Arondelles, dirigé par Muriel Joubert, chante un programme autour d’extraits de chœurs de The King Arthur (Purcell). Le concert entièrement a cappella proposera aussi des polyphonies de la Renaissance et des pièces récentes.

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Temple St Ruf 2 Rue Saint-James, Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Les Ch?ur Les Arondelles, directed by Muriel Joubert, sings a program based on choral excerpts from Purcell’s The King Arthur. The entirely a cappella concert will also feature Renaissance polyphony and recent works.

L’événement Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell Valence a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme