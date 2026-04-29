Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell Temple St Ruf Valence

Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell Temple St Ruf Valence dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Temple St Ruf

Adresse : 2 Rue Saint-James,

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 12 12 sur place le soir même

Valence

Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell

Temple St Ruf 2 Rue Saint-James, Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

sur place le soir même

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Les Chœur Les Arondelles, dirigé par Muriel Joubert, chante un programme autour d’extraits de chœurs de The King Arthur (Purcell). Le concert entièrement a cappella proposera aussi des polyphonies de la Renaissance et des pièces récentes.
  .

Temple St Ruf 2 Rue Saint-James, Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Ch?ur Les Arondelles, directed by Muriel Joubert, sings a program based on choral excerpts from Purcell’s The King Arthur. The entirely a cappella concert will also feature Renaissance polyphony and recent works.

L’événement Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell Valence a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)