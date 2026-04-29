Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell Temple St Ruf Valence
Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell Temple St Ruf Valence dimanche 10 mai 2026.
Valence
Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell
Temple St Ruf 2 Rue Saint-James, Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
sur place le soir même
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10 20:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Les Chœur Les Arondelles, dirigé par Muriel Joubert, chante un programme autour d’extraits de chœurs de The King Arthur (Purcell). Le concert entièrement a cappella proposera aussi des polyphonies de la Renaissance et des pièces récentes.
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Temple St Ruf 2 Rue Saint-James, Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Les Ch?ur Les Arondelles, directed by Muriel Joubert, sings a program based on choral excerpts from Purcell’s The King Arthur. The entirely a cappella concert will also feature Renaissance polyphony and recent works.
L’événement Concert Chœur Les Arondelles. Autour du King Arthur de Purcell Valence a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme
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