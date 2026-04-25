Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Séance spéciale Pédale rurale Cinéma Le Navire Valence

Séance spéciale Pédale rurale Cinéma Le Navire Valence dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Navire

Adresse : 9 Boulevard d'Alsace

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 9 9

Valence

Séance spéciale Pédale rurale

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:30:00
fin : 2026-05-17 15:30:00

Date(s) :
2026-05-17

Dans le cadre de la marche des fiertés de Valence et de la Journée mondiale contre les lgbtphobies. Séance suivie d’un échange avec des organisateur.ice.xs d’événements lgbt+ en Drôme-Ardèche.
En partenariat avec Valence Diversité.
  .

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Valence Pride March and World Day Against Lgbtphobia. Screening followed by a discussion with organizers of lgbt+ events in Drôme-Ardèche.
In partnership with Valence Diversité.

L’événement Séance spéciale Pédale rurale Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)