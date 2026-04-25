Séance spéciale Pédale rurale Cinéma Le Navire Valence
Séance spéciale Pédale rurale Cinéma Le Navire Valence dimanche 17 mai 2026.
Valence
Séance spéciale Pédale rurale
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:30:00
fin : 2026-05-17 15:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Dans le cadre de la marche des fiertés de Valence et de la Journée mondiale contre les lgbtphobies. Séance suivie d’un échange avec des organisateur.ice.xs d’événements lgbt+ en Drôme-Ardèche.
En partenariat avec Valence Diversité.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
As part of the Valence Pride March and World Day Against Lgbtphobia. Screening followed by a discussion with organizers of lgbt+ events in Drôme-Ardèche.
In partnership with Valence Diversité.
L’événement Séance spéciale Pédale rurale Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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