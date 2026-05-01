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Improvisation théâtrale Match d’impro Centre Culturel de Fontlozier Valence

Improvisation théâtrale Match d’impro Centre Culturel de Fontlozier Valence dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Centre Culturel de Fontlozier

Adresse : 95 avenue de la Libération

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5

Valence

Improvisation théâtrale Match d’impro

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Pour le dernier match de la saison des 20 ans, l’impro s’annonce explosive avec une rencontre franco-québécoise pleine d’énergie et d’humour !
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Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67  accueil@ccf26.fr

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English :

For the final match of the 20th anniversary season, improv promises to be explosive, with a Franco-Quebec encounter full of energy and humour!

L’événement Improvisation théâtrale Match d’impro Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme

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