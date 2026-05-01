Improvisation théâtrale Match d’impro Centre Culturel de Fontlozier Valence
Improvisation théâtrale Match d’impro Centre Culturel de Fontlozier Valence dimanche 17 mai 2026.
Valence
Improvisation théâtrale Match d’impro
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Pour le dernier match de la saison des 20 ans, l’impro s’annonce explosive avec une rencontre franco-québécoise pleine d’énergie et d’humour !
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Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
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English :
For the final match of the 20th anniversary season, improv promises to be explosive, with a Franco-Quebec encounter full of energy and humour!
L’événement Improvisation théâtrale Match d’impro Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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