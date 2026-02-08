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Tous en selle !, Forum, Valence

Tous en selle !, Forum, Valence

Tous en selle !, Forum, Valence mardi 12 mai 2026.

Lieu : Forum

Adresse : 1 et 7 avenue de Verdun, 26000 Valence

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tous en selle ! Mardi 12 mai, 08h00, 12h30 Forum Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T08:00:00+02:00 – 2026-05-12T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T12:30:00+02:00 – 2026-05-12T13:30:00+02:00

Parlons vélo pendant une pause café entre 8h et 10h

  • Témoignages inspirants de pro-vélo
  • Informations pratiques pour vos déplacements domicile-travail, professionnels et de loisirs
  • Test de vélos à assistance électrique et/ou de la carte libelo
  • Découverte des actions de la Ville en faveur du Vélo
  • Compréhension des bénéfices du vélo pour la santé et l’environnement
  • Révision du code de la route

Balade en vélo entre collègues : départ à 12h30

Forum 1 et 7 avenue de Verdun, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Parlons vélo pendant une pause café et Balade en vélo entre collègues

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