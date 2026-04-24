Avant-première La Vénus électrique Cinéma Le Navire Valence
Avant-première La Vénus électrique Cinéma Le Navire Valence mardi 12 mai 2026.
Valence
Avant-première La Vénus électrique
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12 20:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Séance d’ouverture du Festival de Cannes 2026.
Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Opening night of the Cannes Film Festival 2026.
Pre-sale at reception or on the Le Navire website.
L’événement Avant-première La Vénus électrique Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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