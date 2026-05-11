Exposition Enchantons le monde Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Exposition Enchantons le monde Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mardi 12 mai 2026.
Valence
Exposition Enchantons le monde
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-05-12
Entre sortilèges et aquarelles, les élèves réinventent le monde à travers leurs sorcières.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Between spells and watercolors, students reinvent the world through their witches.
L’événement Exposition Enchantons le monde Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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