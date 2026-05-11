Exposition Enchantons le monde Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

Exposition Enchantons le monde

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-12

Entre sortilèges et aquarelles, les élèves réinventent le monde à travers leurs sorcières.

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

Between spells and watercolors, students reinvent the world through their witches.

L’événement Exposition Enchantons le monde Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme