Vide Grenier Vide Dressing Valence
Vide Grenier Vide Dressing Valence dimanche 28 juin 2026.
Valence
Vide Grenier Vide Dressing
Rue Bouffier Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Organisation d’un vide grenier/ vide dressing en plein cœur du centre ville, dans la rue Bouffier à Valence !
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Rue Bouffier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.espritbouffier@gmail.com
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English :
Organize a garage sale/dressing room sale right in the heart of downtown, on Rue Bouffier in Valence!
L’événement Vide Grenier Vide Dressing Valence a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme
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