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Vide Grenier Vide Dressing Valence

Vide Grenier Vide Dressing Valence dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue Bouffier

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valence

Vide Grenier Vide Dressing

Rue Bouffier Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Organisation d’un vide grenier/ vide dressing en plein cœur du centre ville, dans la rue Bouffier à Valence !
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Rue Bouffier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   asso.espritbouffier@gmail.com

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English :

Organize a garage sale/dressing room sale right in the heart of downtown, on Rue Bouffier in Valence!

L’événement Vide Grenier Vide Dressing Valence a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme

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