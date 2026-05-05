Valence

Vide Grenier Vide Dressing

Rue Bouffier Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Organisation d’un vide grenier/ vide dressing en plein cœur du centre ville, dans la rue Bouffier à Valence !

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Rue Bouffier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.espritbouffier@gmail.com

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English :

Organize a garage sale/dressing room sale right in the heart of downtown, on Rue Bouffier in Valence!

L’événement Vide Grenier Vide Dressing Valence a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme