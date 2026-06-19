Fitness Géant Les Estivales Parc Jouvet Valence
Fitness Géant Les Estivales Parc Jouvet Valence dimanche 28 juin 2026.
Valence
Fitness Géant Les Estivales
Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 12:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Participez à des cours de fitness géants gratuits dans le parc Jouvet. Toutes les séances sont gratuites, ouvertes à tous. Vous aussi venez transpirer avec la Ville de Valence et Fitness Park dans la bonne humeur et dans un cadre magnifique.
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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
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English :
Join us for free group fitness classes in Jouvet Park. All sessions are free and open to everyone. Come work up a sweat with the City of Valence and Fitness Park in a fun atmosphere and a beautiful setting.
L’événement Fitness Géant Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme
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