Fitness Géant Les Estivales Parc Jouvet Valence

Valence

Fitness Géant Les Estivales

Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Participez à des cours de fitness géants gratuits dans le parc Jouvet. Toutes les séances sont gratuites, ouvertes à tous. Vous aussi venez transpirer avec la Ville de Valence et Fitness Park dans la bonne humeur et dans un cadre magnifique.

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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr

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English :

Join us for free group fitness classes in Jouvet Park. All sessions are free and open to everyone. Come work up a sweat with the City of Valence and Fitness Park in a fun atmosphere and a beautiful setting.

L’événement Fitness Géant Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme