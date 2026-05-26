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Rencontre avec Gérard Amiel pour son livre Pour dire Adieu Librairie Notre Temps Valence

Rencontre avec Gérard Amiel pour son livre Pour dire Adieu Librairie Notre Temps Valence samedi 27 juin 2026.

Lieu : Librairie Notre Temps

Adresse : 30 Grande rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence

Rencontre avec Gérard Amiel pour son livre Pour dire Adieu

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Rencontre avec le psychiatre Gérard Amiel autour de son livre Pour dire Adieu qui raconte 20 ans d’amitié avec Hubert Mingarelli
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79  librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Interview with psychiatrist Gérard Amiel about his book Pour dire Adieu , which recounts his 20-year friendship with Hubert Mingarelli

L’événement Rencontre avec Gérard Amiel pour son livre Pour dire Adieu Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme

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