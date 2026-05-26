Rencontre avec Gérard Amiel pour son livre Pour dire Adieu Librairie Notre Temps Valence
Rencontre avec Gérard Amiel pour son livre Pour dire Adieu Librairie Notre Temps Valence samedi 27 juin 2026.
Valence
Rencontre avec Gérard Amiel pour son livre Pour dire Adieu
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Rencontre avec le psychiatre Gérard Amiel autour de son livre Pour dire Adieu qui raconte 20 ans d’amitié avec Hubert Mingarelli
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
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English :
Interview with psychiatrist Gérard Amiel about his book Pour dire Adieu , which recounts his 20-year friendship with Hubert Mingarelli
L’événement Rencontre avec Gérard Amiel pour son livre Pour dire Adieu Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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