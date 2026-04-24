Atelier de cuisine Techniques de chef La cuisine d’été Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine Techniques de chef La cuisine d’été Ateliers de cuisine Come and Cook Valence samedi 27 juin 2026.
Valence
Atelier de cuisine Techniques de chef La cuisine d’été
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Savourez les couleurs et les saveurs de l’été avec un menu frais, parfumé et gourmand, parfait pour cuisiner avec les produits de saison.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Savor the colors and flavors of summer with a fresh, fragrant and gourmet menu, perfect for cooking with seasonal produce.
L’événement Atelier de cuisine Techniques de chef La cuisine d’été Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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