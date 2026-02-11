Jeux de l’Avenir Handisport Valence
Jeux de l’Avenir Handisport Valence mercredi 13 mai 2026.
Jeux de l’Avenir Handisport
Différents lieux dans la ville Valence Drôme
Une vague d’énergie et de passion s’apprête à déferler sur Valence !
La ville accueillera les Jeux de l’Avenir Handisport un événement unique où des jeunes athlètes venus de toute la France feront vibrer le sport, la solidarité et le dépassement de soi.
Différents lieux dans la ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 75 47 77 cd26.handisport@orange.fr
English :
A wave of energy and passion is about to sweep through Valence!
The town will be hosting the Jeux de l?Avenir Handisport: a unique event where young athletes from all over France will thrill to sport, solidarity and surpassing themselves.
