Concert augmenté avec les solistes du conservatoire Lux Scène Nationale Valence Valence

Concert augmenté avec les solistes du conservatoire

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 21:30:00

2026-05-12

Commandée au compositeur autrichien Arnold Schönberg en 1912 par la célèbre diseuse de cabaret berlinoise Albertine Zehme, PIERROT LUNAIRE est une œuvre déroutante à plus d’un titre, mise en scène dans un environnement technologique.

English :

Commissioned from Austrian composer Arnold Schönberg in 1912 by the famous Berlin cabaret performer Albertine Zehme, PIERROT LUNAIRE is a puzzling work in more ways than one, staged in a technological environment.

