Concert augmenté avec les solistes du conservatoire Lux Scène Nationale Valence Valence

Concert augmenté avec les solistes du conservatoire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12 21:30:00
2026-05-12
Commandée au compositeur autrichien Arnold Schönberg en 1912 par la célèbre diseuse de cabaret berlinoise Albertine Zehme, PIERROT LUNAIRE est une œuvre déroutante à plus d’un titre, mise en scène dans un environnement technologique.
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Commissioned from Austrian composer Arnold Schönberg in 1912 by the famous Berlin cabaret performer Albertine Zehme, PIERROT LUNAIRE is a puzzling work in more ways than one, staged in a technological environment.
