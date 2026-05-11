Animation Soirée tricot L’Annexe Valence

Valence

Animation Soirée tricot

L’Annexe 56 Rue Maréchal Ney Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 18:00:00

fin : 2026-05-18 20:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Envie d’un moment créatif et convivial ? Rejoignez notre soirée tricot pour partager conseils, bonne humeur et passion de la laine !

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L’Annexe 56 Rue Maréchal Ney Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

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English :

Looking for a friendly, creative evening? Join our knitting evening to share tips, good humour and a passion for wool!

L’événement Animation Soirée tricot Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme