Animation Soirée tricot L’Annexe Valence
Animation Soirée tricot L’Annexe Valence lundi 18 mai 2026.
Valence
Animation Soirée tricot
L’Annexe 56 Rue Maréchal Ney Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:00:00
fin : 2026-05-18 20:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Envie d’un moment créatif et convivial ? Rejoignez notre soirée tricot pour partager conseils, bonne humeur et passion de la laine !
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L’Annexe 56 Rue Maréchal Ney Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
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English :
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L’événement Animation Soirée tricot Valence a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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