Exposition Vestiges Ce qui demeure place de l’Université Valence

Valence

Exposition Vestiges Ce qui demeure

place de l’Université Salle des Clercs Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Trois artistes, deux photographes et une peintre, vous invitent à plonger dans leurs souvenirs.

Une exposition collective à trois voix, réunissant des univers, des sensibilités et des écritures uniques dans un même espace.

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place de l’Université Salle des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Three artists, two photographers and a painter, invite you to delve into their memories.

A collective exhibition with three voices, bringing together unique universes, sensibilities and writings in a single space.

L’événement Exposition Vestiges Ce qui demeure Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme