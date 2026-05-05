Exposition Vestiges Ce qui demeure place de l’Université Valence
Exposition Vestiges Ce qui demeure place de l’Université Valence lundi 11 mai 2026.
Valence
Exposition Vestiges Ce qui demeure
place de l’Université Salle des Clercs Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Trois artistes, deux photographes et une peintre, vous invitent à plonger dans leurs souvenirs.
Une exposition collective à trois voix, réunissant des univers, des sensibilités et des écritures uniques dans un même espace.
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place de l’Université Salle des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Three artists, two photographers and a painter, invite you to delve into their memories.
A collective exhibition with three voices, bringing together unique universes, sensibilities and writings in a single space.
L’événement Exposition Vestiges Ce qui demeure Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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