Cours collectif de graffiti de Mai VALENCE ATELIER LIBRE (au fond du porche à droite) Valence dimanche 17 mai 2026.
VALENCE ATELIER LIBRE (au fond du porche à droite) 13 bis rue montplaisir Valence Drôme
Tarif : 72 – 72 – EUR
initiation
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
2026-05-17
Cours de Graffiti en salle, tous publics, à partir de 7 ans.
VALENCE ATELIER LIBRE (au fond du porche à droite) 13 bis rue montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Indoor Graffiti classes for all ages, from 7 upwards.
