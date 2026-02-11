Cours collectif de graffiti de Mai VALENCE ATELIER LIBRE (au fond du porche à droite) Valence

Cours collectif de graffiti de Mai

VALENCE ATELIER LIBRE (au fond du porche à droite) 13 bis rue montplaisir Valence Drôme

Tarif : 72 – 72 – EUR

initiation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Cours de Graffiti en salle, tous publics, à partir de 7 ans.

.

VALENCE ATELIER LIBRE (au fond du porche à droite) 13 bis rue montplaisir Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 52 86 54 lapetiteartisterie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Indoor Graffiti classes for all ages, from 7 upwards.

L’événement Cours collectif de graffiti de Mai Valence a été mis à jour le 2026-02-11 par Valence Romans Tourisme