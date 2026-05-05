Atelier Les hydrolats La nature fait bien les choses Centre Culturel de Fontlozier Valence
Atelier Les hydrolats La nature fait bien les choses Centre Culturel de Fontlozier Valence jeudi 21 mai 2026.
Valence
Atelier Les hydrolats La nature fait bien les choses
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:30:00
fin : 2026-06-18 12:00:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-06-18
Troisième cycle autour des hydrolats.
Ce cycle vous propose de découvrir les hydrolats, aussi appelés eaux florales, obtenus lors de la distillation des plantes.
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Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
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English :
Third cycle on hydrolats.
This cycle introduces you to hydrolats, also known as floral waters, obtained from the distillation of plants.
L’événement Atelier Les hydrolats La nature fait bien les choses Valence a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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