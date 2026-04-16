Valence Alpes International Badminton Palais des Sports Pierre Mendès-France Valence
Valence Alpes International Badminton Palais des Sports Pierre Mendès-France Valence jeudi 11 juin 2026.
Valence
Valence Alpes International Badminton
Palais des Sports Pierre Mendès-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme
Tarif : 3 – 3 – 10 EUR
moins de 9 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-11
Le Valence Alpes International presented by FZ Forza est un tournoi international de badminton.
.
Palais des Sports Pierre Mendès-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes billetterie@valencealpesinternational.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Valence Alpes International presented by FZ Forza is an international badminton tournament.
L’événement Valence Alpes International Badminton Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Enquête les fantômes de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence 18 avril 2026
- Match de handball VDHB vs Angers SCO Handball Palais des sports Mendés-France Valence 18 avril 2026
- Disquaire day Vinyl shop Valence 18 avril 2026
- Visite guidée Le coeur historique de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence 18 avril 2026
- Visite sonore Les voix de la Vallée Centre du Patrimoine Arménien Valence 18 avril 2026