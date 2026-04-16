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Valence Alpes International Badminton Palais des Sports Pierre Mendès-France Valence

Valence Alpes International Badminton Palais des Sports Pierre Mendès-France Valence jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Palais des Sports Pierre Mendès-France

Adresse : Allée Auguste Jamet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 3 3 10 moins de 9 ans

Valence

Valence Alpes International Badminton

Palais des Sports Pierre Mendès-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

moins de 9 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-11

Le Valence Alpes International presented by FZ Forza est un tournoi international de badminton.
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Palais des Sports Pierre Mendès-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   billetterie@valencealpesinternational.com

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English :

The Valence Alpes International presented by FZ Forza is an international badminton tournament.

L’événement Valence Alpes International Badminton Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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