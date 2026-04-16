Valence Alpes International Badminton Palais des Sports Pierre Mendès-France Valence

Valence

Valence Alpes International Badminton

Palais des Sports Pierre Mendès-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – 10 EUR

moins de 9 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-11

Le Valence Alpes International presented by FZ Forza est un tournoi international de badminton.

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Palais des Sports Pierre Mendès-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes billetterie@valencealpesinternational.com

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English :

The Valence Alpes International presented by FZ Forza is an international badminton tournament.

L’événement Valence Alpes International Badminton Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme