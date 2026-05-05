Conférence Evertéa Effets des pesticides sur le comportement des abeilles Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Conférence Evertéa Effets des pesticides sur le comportement des abeilles Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mercredi 10 juin 2026.
Valence
Conférence Evertéa Effets des pesticides sur le comportement des abeilles
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Plongez au cœur du monde fascinant des abeilles et découvrez ce qu’elles nous révèlent sur la santé de notre environnement.
.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the fascinating world of bees and discover what they tell us about the health of our environment.
L’événement Conférence Evertéa Effets des pesticides sur le comportement des abeilles Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Exposition gravures, sculptures et films En dormance Lux Scène Nationale Valence Valence 5 mai 2026
- Ciné-concert L’incroyable femme des neiges et l’Ensemble 0 Lux Scène Nationale Valence Valence 5 mai 2026
- Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro L’Origan Valence 5 mai 2026
- Danse Kill Me place Charles Huguenel Valence 6 mai 2026
- Conférence La politique climatique entre anges et démons Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence 6 mai 2026