Conférence Evertéa Effets des pesticides sur le comportement des abeilles Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

Conférence Evertéa Effets des pesticides sur le comportement des abeilles

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Plongez au cœur du monde fascinant des abeilles et découvrez ce qu’elles nous révèlent sur la santé de notre environnement.

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

Dive into the fascinating world of bees and discover what they tell us about the health of our environment.

L’événement Conférence Evertéa Effets des pesticides sur le comportement des abeilles Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme