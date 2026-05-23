Atelier de dégustations vins étrangers La Grappe Valence
Atelier de dégustations vins étrangers La Grappe Valence jeudi 11 juin 2026.
Valence
Atelier de dégustations vins étrangers
La Grappe 14 Grande rue Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 20:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Venez faire une dégustations de vin étrangers, en collaboration avec Tapas & Basta, et Robin Julien Origines Vins .
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La Grappe 14 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 44 40 64 jean@lagrappevalence.fr
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English :
Join us for a tasting of foreign wines, in collaboration with Tapas & Basta, and Robin Julien Origines Vins .
L’événement Atelier de dégustations vins étrangers Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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