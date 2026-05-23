Atelier de dégustations vins étrangers La Grappe Valence

Valence

Atelier de dégustations vins étrangers

La Grappe 14 Grande rue Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Venez faire une dégustations de vin étrangers, en collaboration avec Tapas & Basta, et Robin Julien Origines Vins .

.

La Grappe 14 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 44 40 64 jean@lagrappevalence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a tasting of foreign wines, in collaboration with Tapas & Basta, and Robin Julien Origines Vins .

L’événement Atelier de dégustations vins étrangers Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme