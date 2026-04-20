Visite techniques et matières Comment c’est fait ? Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Valence

Visite techniques et matières Comment c’est fait ? Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:30:00

fin : 2026-06-10 10:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Sculptures, tableaux, dessins, plafonds peints, silex taillés, céramiques… Beaucoup d’objets sont à retrouver au musée. Mais savez-vous comment ils sont fabriqués, quelles sont les techniques artistiques employées, quels sont les matériaux ?

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

Sculptures, paintings, drawings, painted ceilings, carved flints, ceramics… There are many objects to be found in the museum. But do you know how they were made, what artistic techniques were used and what materials were used?

L’événement Visite techniques et matières Comment c’est fait ? Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme