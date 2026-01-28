Atelier parfum Entrée en matières Les Bouteilles Valence
Atelier parfum Entrée en matières Les Bouteilles Valence samedi 28 février 2026.
Atelier parfum Entrée en matières
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
Date(s) :
2026-02-28 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-11 2026-07-02
Initiation à la parfumerie naturelle.
Une plongée dans le monde fantastique des odeurs ! Découverte des matières premières phares de la parfumerie avant de se lancer dans la composition.
.
Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 87 contact@muscadelle-patchouli.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An introduction to natural perfumery.
A plunge into the fantastic world of scents! Discover the key raw materials used in perfumery before starting to compose.
L’événement Atelier parfum Entrée en matières Valence a été mis à jour le 2026-01-28 par Valence Romans Tourisme