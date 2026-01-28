Atelier parfum Entrée en matières Les Bouteilles Valence

Atelier parfum Entrée en matières

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-11 2026-07-02

Initiation à la parfumerie naturelle.

Une plongée dans le monde fantastique des odeurs ! Découverte des matières premières phares de la parfumerie avant de se lancer dans la composition.

Les Bouteilles 8 rue Vernoux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 89 87 87 contact@muscadelle-patchouli.fr

English :

An introduction to natural perfumery.

A plunge into the fantastic world of scents! Discover the key raw materials used in perfumery before starting to compose.

