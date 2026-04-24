Atelier de cuisine enfant Sushis/Makis Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine enfant Sushis/Makis

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 11:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans.



Un atelier ludique pour initier les enfants aux bases de la cuisine japonaise tout en s’amusant ! Les petits chefs découvrent comment réaliser de délicieux sushis et makis à leur goût.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Workshop for children aged 6 to 12.



A fun workshop to introduce children to the basics of Japanese cuisine! Little chefs discover how to make delicious sushi and maki to their liking.

L’événement Atelier de cuisine enfant Sushis/Makis Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme