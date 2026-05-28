MPT en fête MPT Centre Ville Valence Valence

Valence

MPT en fête

MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:00:00

fin : 2026-06-10 22:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Embarquez pour une soirée complètement décalée avec la MPT en fête ,

Petits, grands, sportif ou pas, tout le monde est invité à venir s’amuser dans une ambiance sportive, conviviale et pleine de surprises !

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MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

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English :

Embark on a completely offbeat evening with MPT en fête ,

Whether you’re young or old, sporty or not, everyone’s invited to come and have fun in a sporty, friendly atmosphere full of surprises!

L’événement MPT en fête Valence a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme