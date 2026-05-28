MPT en fête MPT Centre Ville Valence Valence
MPT en fête MPT Centre Ville Valence Valence mercredi 10 juin 2026.
Valence
MPT en fête
MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:00:00
fin : 2026-06-10 22:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Embarquez pour une soirée complètement décalée avec la MPT en fête ,
Petits, grands, sportif ou pas, tout le monde est invité à venir s’amuser dans une ambiance sportive, conviviale et pleine de surprises !
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MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
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English :
Embark on a completely offbeat evening with MPT en fête ,
Whether you’re young or old, sporty or not, everyone’s invited to come and have fun in a sporty, friendly atmosphere full of surprises!
L’événement MPT en fête Valence a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme
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