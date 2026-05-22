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Soirée concert Fais péter le son ! Mistral Palace Valence

Soirée concert Fais péter le son ! Mistral Palace Valence jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Mistral Palace

Adresse : 12 rue Pasteur

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Valence

Soirée concert Fais péter le son !

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28 02:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Soirée proposée par le Département Musiques Actuelles du CRD Valence Romans Agglo
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69  info@mistralpalace.com

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English :

Evening organized by the Current Music Department of the CRD Valence Romans Agglo

L’événement Soirée concert Fais péter le son ! Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme

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