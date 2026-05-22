Soirée concert Fais péter le son ! Mistral Palace Valence
Soirée concert Fais péter le son ! Mistral Palace Valence jeudi 28 mai 2026.
Valence
Soirée concert Fais péter le son !
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28 02:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Soirée proposée par le Département Musiques Actuelles du CRD Valence Romans Agglo
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
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English :
Evening organized by the Current Music Department of the CRD Valence Romans Agglo
L’événement Soirée concert Fais péter le son ! Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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