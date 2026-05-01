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Festival Enchanté Maison des syndicats Valence

Festival Enchanté Maison des syndicats Valence vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Maison des syndicats

Adresse : 17 Rue Georges Bizet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Valence

Festival Enchanté

Maison des syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29

Deux jours de spectacles, d’émotions et de partage le Festival Enchanté vous invite à vivre une aventure artistique intense et accessible à tous !
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Maison des syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 69 87 41  compagnieenchante@gmail.com

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English :

Two days of shows, emotions and sharing: the Festival Enchanté invites you to experience an intense artistic adventure accessible to all!

L’événement Festival Enchanté Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

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