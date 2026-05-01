Festival Enchanté Maison des syndicats Valence

Valence

Festival Enchanté

Maison des syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Deux jours de spectacles, d’émotions et de partage le Festival Enchanté vous invite à vivre une aventure artistique intense et accessible à tous !

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Maison des syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 69 87 41 compagnieenchante@gmail.com

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English :

Two days of shows, emotions and sharing: the Festival Enchanté invites you to experience an intense artistic adventure accessible to all!

L’événement Festival Enchanté Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme