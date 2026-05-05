Spectacle Nadine Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

Spectacle Nadine

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Une rencontre sensible et drôle avec une femme ordinaire aux émotions immenses, qui fait entendre la voix de celles et ceux qu’on ne regarde pas toujours.

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

A sensitive and funny encounter with an ordinary woman of immense emotion, who gives a voice to those we don?t always look at.

L’événement Spectacle Nadine Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme