Spectacle Nadine Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Spectacle Nadine Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence jeudi 28 mai 2026.
Valence
Spectacle Nadine
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Une rencontre sensible et drôle avec une femme ordinaire aux émotions immenses, qui fait entendre la voix de celles et ceux qu’on ne regarde pas toujours.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
A sensitive and funny encounter with an ordinary woman of immense emotion, who gives a voice to those we don?t always look at.
L’événement Spectacle Nadine Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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