Conférence Effets d’un fongicide sur le comportement des abeilles Médiathèque Valence
Conférence Effets d’un fongicide sur le comportement des abeilles Médiathèque Valence mercredi 10 juin 2026.
Valence
Conférence Effets d’un fongicide sur le comportement des abeilles
Médiathèque 26 Place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 19:30:00
Date(s) :
2026-06-10
L’abeille domestique (Apis mellifera) est un pollinisateur d’importance crucial pour le fonctionnement des écosystèmes. Cette espèce est cependant soumise à de nombreuses menaces liées aux activités humaines.
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Médiathèque 26 Place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org
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English :
The honey bee (Apis mellifera) is a pollinator of crucial importance to the functioning of ecosystems. However, this species is subject to numerous threats linked to human activities.
L’événement Conférence Effets d’un fongicide sur le comportement des abeilles Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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