Atelier de cuisine ados 100% USA Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine ados 100% USA Ateliers de cuisine Come and Cook Valence mercredi 10 juin 2026.
Valence
Atelier de cuisine ados 100% USA
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Atelier ados de 12 à 16 ans Escale gourmande aux États-Unis
Embarquement immédiat pour un voyage culinaire 100% USA ! Vos ados vont mettre les mains à la pâte et découvrir des recettes typiques, gourmandes et ultra fun.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Teen workshop for 12 to 16 year olds ? Gourmet getaway in the United States
All aboard for a culinary voyage 100% USA! Your teens will get their hands dirty and discover typical, gourmet and ultra-fun recipes.
L’événement Atelier de cuisine ados 100% USA Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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