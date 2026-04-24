Atelier de cuisine ados 100% USA Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine ados 100% USA

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Atelier ados de 12 à 16 ans Escale gourmande aux États-Unis



Embarquement immédiat pour un voyage culinaire 100% USA ! Vos ados vont mettre les mains à la pâte et découvrir des recettes typiques, gourmandes et ultra fun.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Teen workshop for 12 to 16 year olds ? Gourmet getaway in the United States



All aboard for a culinary voyage 100% USA! Your teens will get their hands dirty and discover typical, gourmet and ultra-fun recipes.

L’événement Atelier de cuisine ados 100% USA Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme