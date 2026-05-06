Atelier sténopé, Archives départementales de la Drôme, Valence
Atelier sténopé, Archives départementales de la Drôme, Valence mercredi 10 juin 2026.
Atelier sténopé Mercredi 10 juin, 14h00 Archives départementales de la Drôme Drôme
Gratuit, sur inscription au 04 75 82 44 80 ou par mail à archives@ladrome.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Si vous connaissez le principe de la chambre noire, vous connaissez le sténopé ! Redécouvrez cette ancienne technique de photographie, de la fabrication au développement, et repartez avec votre tirage original.
Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26007 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475824480 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ladrome.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives.ladrome.fr/ »}]
Découvrez cette ancienne technique de photographie photographie photographe
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Soirée de clôture Prix Passerelle Médiathèque Fontbarlettes Valence 2 juin 2026
- Lecture musicale L’autre moitié du soleil Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence 2 juin 2026
- Avant-première 14 AMIS DANS LA TÊTE Cinéma Le Navire Valence 2 juin 2026
- Aubade de la fanfare des Spahis Kiosque Peynet Valence 3 juin 2026
- Visite créative Les petites bêtes Les mercredis en famille Musée de Valence Valence 3 juin 2026