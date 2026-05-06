Atelier sténopé, Archives départementales de la Drôme, Valence

Atelier sténopé Mercredi 10 juin, 14h00 Archives départementales de la Drôme Drôme

Gratuit, sur inscription au 04 75 82 44 80 ou par mail à archives@ladrome.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Si vous connaissez le principe de la chambre noire, vous connaissez le sténopé ! Redécouvrez cette ancienne technique de photographie, de la fabrication au développement, et repartez avec votre tirage original.

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26007 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0475824480 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ladrome.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives.ladrome.fr/ »}]

Découvrez cette ancienne technique de photographie photographie photographe