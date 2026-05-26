Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg Médiathèque Latour Maubourg Valence

Valence

Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg

Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 21:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Rencontre et séance de dédicace avec Tiphaine Rivière autour de sa BD Kafka et les mécanismes du pouvoir.

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Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Meet and book signing with Tiphaine Rivière for her comic book Kafka et les mécanismes du pouvoir.

L’événement Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme