Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg Médiathèque Latour Maubourg Valence
Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg Médiathèque Latour Maubourg Valence jeudi 11 juin 2026.
Valence
Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg
Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 21:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Rencontre et séance de dédicace avec Tiphaine Rivière autour de sa BD Kafka et les mécanismes du pouvoir.
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Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
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English :
Meet and book signing with Tiphaine Rivière for her comic book Kafka et les mécanismes du pouvoir.
L’événement Tiphaine Rivière à la médiathèque Latour Maubourg Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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