Ciné-club étudiants Monsieur je-sais-tout Cinéma Le Navire Valence
Ciné-club étudiants Monsieur je-sais-tout Cinéma Le Navire Valence mardi 28 avril 2026.
Valence
Ciné-club étudiants Monsieur je-sais-tout
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:30:00
fin : 2026-04-28 20:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Séance animée par les étudiants du Ciné-club (plus d’informations à venir). En partenariat avec l’UGA.
Tarif unique 5 €. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animated by Ciné-club students (more information to come). In partnership with UGA.
Single ticket price 5? Pre-sale at reception or on the Navire website.
L’événement Ciné-club étudiants Monsieur je-sais-tout Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Iglesia de San Juan del Hospital Valence 24 avril 2026
- Spectacle d’impro Le Grand Défi avec Les Givrés Comedy Palace Valence 24 avril 2026
- Match VRDR vs Brive Stade Pompidou Valence 24 avril 2026
- Olor A Tiempo La Movida Théâtre de la ville Valence 25 avril 2026
- Ciné musique quatuor de musique de chambre du Conservatoire de Valence Romans agglo Lux Scène Nationale Valence 25 avril 2026