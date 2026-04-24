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Ciné-club étudiants Monsieur je-sais-tout Cinéma Le Navire Valence

Ciné-club étudiants Monsieur je-sais-tout Cinéma Le Navire Valence mardi 28 avril 2026.

Lieu : Cinéma Le Navire

Adresse : 9 Boulevard d'Alsace

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5

Valence

Ciné-club étudiants Monsieur je-sais-tout

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:30:00
fin : 2026-04-28 20:30:00

Date(s) :
2026-04-28

Séance animée par les étudiants du Ciné-club (plus d’informations à venir). En partenariat avec l’UGA.
Tarif unique 5 €. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

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English :

Animated by Ciné-club students (more information to come). In partnership with UGA.
Single ticket price 5? Pre-sale at reception or on the Navire website.

L’événement Ciné-club étudiants Monsieur je-sais-tout Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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