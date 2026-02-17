Visite guidée L’aménagement des lieux de promenade RDV au Kiosque Peynet Valence

Visite guidée L’aménagement des lieux de promenade

RDV au Kiosque Peynet Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22 17:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Champ de Mars et le parc Jouvet sont des aménagements récents au regard du développement de la ville. Remontez le temps afin de découvrir l’histoire détonante de ces lieux emblématiques. Une invitation à la promenade et à la contemplation.

RDV au Kiosque Peynet Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

The Champ de Mars and Parc Jouvet are recent additions to the city’s development. Step back in time to discover the explosive history of these emblematic sites. An invitation to stroll and contemplate.

