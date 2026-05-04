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Cinéma The Christophers Montélimar

Cinéma The Christophers Montélimar mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Place du Temple

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : 4 4 4

Montélimar

Cinéma The Christophers

Place du Temple Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-10

The Christophers est un film réalisé par Steven Soderbergh avec Ian McKellen, Michaela Coel.
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Place du Temple Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Christophers is a film directed by Steven Soderbergh and starring Ian McKellen, Michaela Coel.

L’événement Cinéma The Christophers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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