Cinéma The Christophers Montélimar
Cinéma The Christophers Montélimar mercredi 10 juin 2026.
Montélimar
Cinéma The Christophers
Place du Temple Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-10
The Christophers est un film réalisé par Steven Soderbergh avec Ian McKellen, Michaela Coel.
.
Place du Temple Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Christophers is a film directed by Steven Soderbergh and starring Ian McKellen, Michaela Coel.
L’événement Cinéma The Christophers Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Dessin Dessiner Montélimar Sur le parvis du théâtre Emile Loubet Montélimar 8 mai 2026
- Cinéma La Grève Place du Temple Montélimar 8 mai 2026
- Banquet Le Canon Français Palais des Congrès Montélimar 8 mai 2026
- CHANTAL GOYA PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar 9 mai 2026
- Le banquet drômois à Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 9 mai 2026