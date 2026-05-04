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Cinéma La séance maudite avec Obsession Place du Temple Montélimar

Cinéma La séance maudite avec Obsession Place du Temple Montélimar mardi 9 juin 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 4 4 4

Montélimar

Cinéma La séance maudite avec Obsession

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:30:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Obsession
1h49 vost

Interdit aux -16 ans

Réalisé par Curry Barker
Avec Michael Johnston, Inde Navarrette
Etats-Unis horreur
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Obsession
1h49 ? vost

Forbidden to -16

Directed by Curry Barker
With Michael Johnston, Inde Navarrette
USA horror

L’événement Cinéma La séance maudite avec Obsession Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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