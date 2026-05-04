Cinéma La séance maudite avec Obsession Place du Temple Montélimar
Cinéma La séance maudite avec Obsession Place du Temple Montélimar mardi 9 juin 2026.
Montélimar
Cinéma La séance maudite avec Obsession
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Obsession
1h49 vost
Interdit aux -16 ans
Réalisé par Curry Barker
Avec Michael Johnston, Inde Navarrette
Etats-Unis horreur
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Obsession
1h49 ? vost
Forbidden to -16
Directed by Curry Barker
With Michael Johnston, Inde Navarrette
USA horror
L’événement Cinéma La séance maudite avec Obsession Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Dessin Dessiner Montélimar Sur le parvis du théâtre Emile Loubet Montélimar 8 mai 2026
- Cinéma La Grève Place du Temple Montélimar 8 mai 2026
- Banquet Le Canon Français Palais des Congrès Montélimar 8 mai 2026
- CHANTAL GOYA PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar 9 mai 2026
- Le banquet drômois à Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 9 mai 2026