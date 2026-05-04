Cinéma La séance maudite avec Obsession Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma La séance maudite avec Obsession

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Obsession

1h49 vost



Interdit aux -16 ans



Réalisé par Curry Barker

Avec Michael Johnston, Inde Navarrette

Etats-Unis horreur

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Obsession

1h49 ? vost



Forbidden to -16



Directed by Curry Barker

With Michael Johnston, Inde Navarrette

USA horror

L’événement Cinéma La séance maudite avec Obsession Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération